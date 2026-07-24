Fakir, i primi risultati dell'autopsia: "Sangue vivo nei polmoni e ipotesi schiacciamento" | Resta da stabilire la responsabilità dei poliziotti

L'autopsia sul corpo di Fakir è terminata dopo 6 ore. Il medico legale Benedetto Vergari, consulente dei quattro volontari della Croce Rossa presenti in via Svevo, ha dichiarato: "È stato un esame molto complesso, bisogna attendere gli esiti degli approfondimenti eseguiti. Non possiamo dire nient'altro: è una questione di rispetto per quello che è accaduto e segreto professionale. È stato un esame molto particolareggiato e approfondito, ma è un caso molto complesso e bisogna attendere".