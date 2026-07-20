Bologna, chi era Abderrahim Fakir il 43enne deceduto dopo l'intervento degli agenti al Pilastro

Abderrahim Fakir era nato in Marocco, ma era arrivato in Italia regolarmente, con qualche piccolo precedente, quando aveva solo sette anni con tutta la famiglia. Da tempo aveva presentato domanda d'asilo, ma ancora non era mai riuscito a ottenere la cittadinanza. Secondo le informazioni raccolte, viveva a Borgonuovo, nel comune di Sasso Marconi, insieme alla moglie. Si era spostato due volte: prima con una donna italiana e, adesso, con una di origine marocchina. Fakir lavorava in un'impresa di facchinaggio. Pare fosse al Pilastro per fare visita a parenti e amici e anche la famiglia racconta che era legato a quel contesto e che vi si recava spesso per incontrare conoscenti. Dalle testimonianze dei conoscenti, inoltre, pare soffrisse anche di asma, tanto che gli stessi familiari poi diranno: "Possibile abbia avuto una crisi respiratoria, che gridasse auto e fosse agitato solo perché non stava bene. Era già stato in ospedale".