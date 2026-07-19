Miss Bologna 2026, offese razziste sui social per il colore della sua pelle
Marta Bunda, imolese d'origine congolese, incoronata la più bella del capoluogo emiliano, ha deciso di non rispondere alle critiche. A sua difesa parla l'organizzatore del concorso
La gioia per l'elezione di Marta Bunda a Miss Bologna 2026 è durata poche ore: sui social, accanto ai complimenti, sono arrivati anche diversi commenti e insulti razzisti per il colore della sua pelle. La vincitrice, 24 anni, è nata a Imola da una famiglia di origini congolesi. A riportare la notizia è il Corriere della Sera. Bunda non risponde alle offese online, ma per lei interviene lo storico organizzatore del concorso locale, Marco Pellegrini: "Grande tristezza".
Pioggia di critiche
Sui suoi profili social Marta Bunda ha scelto di non rispondere alle offese, limitandosi a ringraziare chi le ha manifestato vicinanza: "Grazie per i bellissimi messaggi. Sto cercando di rispondere a tutti, ma siete davvero tantissimi. Purtroppo, al mondo ci sono persone che non sanno cosa significhi l'umanità, ma per fortuna ce ne sono molte altre come voi. Grazie di cuore per il sostegno".
I commenti più espliciti sono stati cancellati, rimangono però, spiega il quotidiano, frasi del tipo "Ecco la tipica bolognese", oppure critiche ai giurati che avrebbero premiato la 24enne per eccesso di "politically correct" e alla città che sarebbe troppo accogliente verso chi ha la pelle scura: "Solo a Bologna succedono cose così".
"E' dal 1989 che organizzo il concorso di Miss Italia, - ha raccontato al Corriere di Bologna Marco Pellegrini. - Ovviamente sono passato dal 1996 con Denny Mendez e dopo trent'anni sentire ancora queste cose mi dà una grande tristezza. Molti dei commenti li ho cancellati, soprattutto quelli più cattivi, aggressivi e offensivi nei confronti della ragazza". Secondo Pellegrini, infine, a far crescere rapidamente la polemica è stata anche la grande esposizione sui canali social legati al concorso.