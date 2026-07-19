Miss Bologna 2026, offese razziste sui social per il colore della sua pelle

"E' dal 1989 che organizzo il concorso di Miss Italia, - ha raccontato al Corriere di Bologna Marco Pellegrini. - Ovviamente sono passato dal 1996 con Denny Mendez e dopo trent'anni sentire ancora queste cose mi dà una grande tristezza. Molti dei commenti li ho cancellati, soprattutto quelli più cattivi, aggressivi e offensivi nei confronti della ragazza". Secondo Pellegrini, infine, a far crescere rapidamente la polemica è stata anche la grande esposizione sui canali social legati al concorso.