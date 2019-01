"Sei troppo scura": la nuova Miss Algeria linciata online dai suoi connazionali

"E' un mix tra Ronaldinho e Bijouna (attrice algerina) - uno dei commenti apparsi sul web - per questo non rappresenta certo il nostro Paese". "Miss Algeria? Sembra James Brown", scrive invece qualcun altro. Segno che il razzismo non ha confini perché c'è sempre qualcuno più a sud di te.



Khadidja, che prima di aggiudicarsi il titolo lavorava in un albergo, adesso deve fare i conti con gli insulti di tutti quelli che credono che il colore della sua pelle e le sue forme "troppo africane" non siano aderenti ai canoni della bellezza algerina. "E' la prima nera a essere eletta Miss Algeria, per questo viene linciata sui social”, replica indignato il sito ObservAlgerie. "Questa giovane rappresenta il sud algerino con la sua bellezza originale e uno charme eccezionale", la difendono i suoi estimatori.



Dal canto suo la Miss sembra non scomporsi più di tanto e risponde ai suoi hater con il perdono: "Che Dio mostri il cammino a chi mi critica e preservi coloro che mi incoraggiano".