Morto ammanettato a Bologna, applicata la norma sullo "scudo" per gli agenti: è la prima volta | La polizia al 118 ha segnalato una "crisi psichiatrica"

L'uomo, in Italia da quando aveva 7 anni, viveva da anni nel territorio bolognese e lavorava come facchino. Secondo quanto emerso, si trovava nella zona del Pilastro per incontrare parenti e conoscenti. Dalle testimonianze dei conoscenti, inoltre, pare soffrisse anche di asma, tanto che gli stessi familiari poi diranno: "Possibile abbia avuto una crisi respiratoria, che gridasse auto e fosse agitato solo perché non stava bene. Era già stato in ospedale".