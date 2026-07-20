Morto ammanettato a Bologna, applicata la norma sullo "scudo" per gli agenti: è la prima volta | La polizia al 118 ha segnalato una "crisi psichiatrica"
Introdotto per tutelare gli agenti, il pm: "I fatti sono più estesi rispetto al video diffuso in rete"
© Ansa
Per chiarire le circostanze e le cause della morte di Abderahim Fakir, avvenuta in via Svevo a Bologna durante un intervento della polizia, la Procura guidata da Paolo Guido ha iscritto un procedimento nell'apposito registro 'modello' 45 bis "nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento". Non ci sono indagati, dunque, ma si tratta dell'applicazione della nuova norma sul registro, separato, destinato alle annotazioni preliminari, dove vengono iscritti i nomi di soggetti cui viene attribuito un fatto di reato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Sarebbe la prima volta. Dai primi accertamenti della procura, risulta anche che gli agenti, quando hanno chiesto aiuto al 118, avrebbero segnalato un uomo alle prese con una crisi psichiatrica.
Il pm ha poi aggiunto che le indagini "terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti (di più ampia estensione temporale rispetto al video sino ad ora diffuso in rete, pure acquisito da quest'ufficio) e dell'intervento degli operatori sia delle forze dell'ordine sia del personale sanitario".
Il fatto
Nella tarda mattinata del 19 luglio, alcuni residenti del quartiere Pilastro hanno chiamato il 113 per sedare l'agitazione del 43enne. Una volante è arrivata sul posto e anche il 118. L'uomo avrebbe dato poi dei colpi all'auto della polizia; gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero spruzzato all'uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza, con l'aiuto di un civile, ammanettandolo. Il 43enne avrebbe poi accusato un malore ed è deceduto.
Chi era Abderrahim Fakir
L'uomo, in Italia da quando aveva 7 anni, viveva da anni nel territorio bolognese e lavorava come facchino. Secondo quanto emerso, si trovava nella zona del Pilastro per incontrare parenti e conoscenti. Dalle testimonianze dei conoscenti, inoltre, pare soffrisse anche di asma, tanto che gli stessi familiari poi diranno: "Possibile abbia avuto una crisi respiratoria, che gridasse auto e fosse agitato solo perché non stava bene. Era già stato in ospedale".
Il dolore dei parenti
"Non mi darò pace finché mio fratello non avrà giustizia. Non mi darò proprio pace", a dirlo è stata la sorella Katia dopo la notizia della morte. Anche Mohamed, fratello della vittima, ha annunciato di volersi rivolgere agli avvocati e alle istituzioni marocchine per far luce sulla vicenda. Nel quartiere molti residenti hanno manifestato vicinanza alla famiglia, mentre alcuni testimoni hanno raccontato di aver sentito Fakir chiedere aiuto durante le fasi precedenti al malore: "Lui sempre chiedeva aiuto. Non ha fatto niente chiedeva solo aiuto. Era un po' agitato, chiedeva aiuto, aiuto, aiuto".