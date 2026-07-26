Morte Fakir, assegnata la scorta al sindaco di Bologna Lepore

Mentre è massima in città, anche da parte delle forze dell'ordine, l'attenzione per il presidio chiamato da collettivi e comitati per domenica alle 18 al Pilastro, a una settimana dalla morte del 42enne. Al momento non ci sono elementi che facciano ritenere concreto un rischio di particolari criticità o disordini, ma per il presidio dell'ordine pubblico sarà schierato un numero congruo di agenti, soprattutto dopo i disordini di lunedì notte. E' previsto anche l'impiego della Digos e dei reparti mobili e, come di consueto, ci saranno rinforzi da fuori regione. Dalla questura, tuttavia, precisano che si tratta di una modalità operativa ordinaria e non legata a uno specifico allarme.