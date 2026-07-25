Minacce web a Lepore dopo gli scontri pro Fakir, il sindaco di Bologna denuncia

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Il sindaco di Bologna Matteo Lepore si è presentato venerdì 24 luglio in Questura dove ha presentato una denuncia-querela dopo le minacce social ricevute a seguito degli scontri avvenuti nel centro cittadino durante la manifestazione per Abderrahim Fakir. Lo riporta il Corriere di Bologna. Negli ultimi giorni nei confronti del primo cittadino si è scatenata una pioggia di minacce online. Non solo attacchi "pubblici" sui social, scrive il quotidiano: il primo cittadino avrebbe ricevuto messaggi privati con minacce anche di morte, qualcuna circostanziata con un indirizzo.
L'ufficio legale di Palazzo d'Accursio, come anticipato sempre dal Corriere di Bologna, stava vagliando tutta la valanga d'odio ricevuta sui social, poi il primo cittadino ha preso la sua decisione e si è presentato negli uffici della Questura, gli stessi dove era stato pochi giorni fa per accompagnare i familiari di Abderrahim Fakir, e ha presentato una denuncia-querela per tutelarsi.