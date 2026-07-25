Attacchi "pubblici" sui social e non solo

Minacce web a Lepore dopo gli scontri pro Fakir, il sindaco di Bologna denuncia

Il primo cittadino si è presentato in Questura per tutelarsi. Avrebbe ricevuto anche messaggi privati con minacce di morte

25 Lug 2026 - 09:57
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Il sindaco di Bologna Matteo Lepore si è presentato venerdì 24 luglio in Questura dove ha presentato una denuncia-querela dopo le minacce social ricevute a seguito degli scontri avvenuti nel centro cittadino durante la manifestazione per Abderrahim Fakir. Lo riporta il Corriere di Bologna. Negli ultimi giorni nei confronti del primo cittadino si è scatenata una pioggia di minacce online. Non solo attacchi "pubblici" sui social, scrive il quotidiano: il primo cittadino avrebbe ricevuto messaggi privati con minacce anche di morte, qualcuna circostanziata con un indirizzo.

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L'ufficio legale di Palazzo d'Accursio, come anticipato sempre dal Corriere di Bologna, stava vagliando tutta la valanga d'odio ricevuta sui social, poi il primo cittadino ha preso la sua decisione e si è presentato negli uffici della Questura, gli stessi dove era stato pochi giorni fa per accompagnare i familiari di Abderrahim Fakir, e ha presentato una denuncia-querela per tutelarsi.

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