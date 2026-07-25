Minacce web a Lepore dopo gli scontri pro Fakir, il sindaco di Bologna denuncia

L'ufficio legale di Palazzo d'Accursio, come anticipato sempre dal Corriere di Bologna, stava vagliando tutta la valanga d'odio ricevuta sui social, poi il primo cittadino ha preso la sua decisione e si è presentato negli uffici della Questura, gli stessi dove era stato pochi giorni fa per accompagnare i familiari di Abderrahim Fakir, e ha presentato una denuncia-querela per tutelarsi.