Ogliastra, 19enne investe una giovane e scappa: il fratello e il fidanzatino della ragazza lo inseguono e lo accoltellano
Inizialmente si pensava che l'autista avesse investito una coppia per poi accoltellare il giovane. Starebbe emergendo una dinamica completamente diversa
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Avrebbe investito una ragazza per poi darsi alla fuga Simone Concas, il 19enne di Bari Sardo - in Ogliastra - ucciso a coltellate per strada non lontano dal centro del suo paese. A colpirlo a morte, dopo averlo inseguito e raggiunto, sarebbero stati il giovane fratello e il fidanzatino della ragazza investita. A riportarlo L'Unione Sarda e La Nuova Sardegna. Sarebbe dunque smentita la dinamica inizialmente riportata, secondo cui un uomo aveva prima investito una coppia di ragazzini e poi, una volta sceso, aveva accoltellato la giovane vittima.
L'incidente in auto e la fuga
La tragedia si sarebbe consumata intorno alle 18 di mercoledì 22 luglio. Stando a quanto emerso, Concas avrebbe investito una ragazza prima di allontanarsi fuggendo senza prestare soccorso. La giovane, soccorsa sul posto immediatamente e trasportata in elicottero all'ospedale Brotzu di Cagliari, ha riportato gravi traumi alle gambe.
L'inseguimento e i fendenti mortali
Mentre il 118 aveva preso in cura la giovanissima, il fratello e il fidanzatino della ragazza si sarebbero messi sulle tracce del pirata della strada. Una volta raggiunto, sarebbe scoppiata una violenta colluttazione, culminata con l'accoltellamento di Simone Concas. La vittima, stando al primo sopralluogo, sarebbe stata colpita con una serie di fendenti e poi lasciato esanime sull'asfalto. Attivati subito i soccorsi anche per il giovane, ma non c'è stato nulla da fare.
Indagini in corso
Sul posto i carabinieri, il personale del 118 e i vigili del fuoco di Tortolì. Sul luogo del delitto è arrivata anche la procuratrice di Lanusei, Paola Dal Monte. I militari stanno tentando di ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. Fondamentali saranno le testimonianze raccolte e le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per chiarire cosa sia successo.