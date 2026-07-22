Avrebbe investito una ragazza per poi darsi alla fuga Simone Concas, il 19enne di Bari Sardo - in Ogliastra - ucciso a coltellate per strada non lontano dal centro del suo paese. A colpirlo a morte, dopo averlo inseguito e raggiunto, sarebbero stati il giovane fratello e il fidanzatino della ragazza investita. A riportarlo L'Unione Sarda e La Nuova Sardegna. Sarebbe dunque smentita la dinamica inizialmente riportata, secondo cui un uomo aveva prima investito una coppia di ragazzini e poi, una volta sceso, aveva accoltellato la giovane vittima.