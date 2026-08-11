Leccese, travolge ciclista e poi si costituisce: "Pensavo fosse una pietra o un animale"

La vicenda risale al 9 agosto, poco dopo le 13. Danilo Congedi, 28 anni, è sulla strada con la sua bicicletta quando viene improvvisamente travolto. Alla guida c'è il giovane ragazzo 22enne che non presta soccorso perché, ha raccontato poi ai carabinieri, ha creduto di "aver colpito un animale o una pietra". La famiglia del ciclista ne segnala la scomparsa, preoccupata perché il 28enne, che era uscito in bici, non è ritornato a casa. Il suo corpo viene ritrovato diverse ore dopo, nella tarda serata del 9 agosto, grazie alla localizzazione del cellulare che ha consentito di circoscrivere l'area delle ricerche. Le lesioni sul corpo e i danni sulla bici, trovata a pochi metri dal corpo senza vita del giovane ciclista, hanno subito fatto pensato a un investimento.