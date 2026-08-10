è accaduto in piazza della repubblica

Fa il bagno in una fontana di Roma, multa e Daspo urbano per un 42enne

Protagonista della bravata in piazza della Repubblica un turista tedesco

10 Ago 2026 - 20:12
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Polizia Roma Capitale

© Polizia Roma Capitale

Si è tuffato nella Fontana delle Naiadi, in piazza della Repubblica, a Roma, ma è stato prontamente fermato dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Una pattuglia del I Gruppo Centro è intervenuta a seguito della segnalazione di alcuni cittadini, intercettando l'uomo all'interno della vasca monumentale e facendolo uscire. Una volta identificato, il 42enne, tedesco, è stato sanzionato ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale, che vieta di immergersi, totalmente o parzialmente, nelle fontane storiche della città.

Google Preferred Site

Multa e Daspo al turista tedesco

 Nei suoi confronti è stato inoltre applicato l'ordine di allontanamento previsto dalla normativa (cosiddetto Daspo urbano). L'intervento rientra nelle quotidiane attività di vigilanza e controllo svolte dalla Polizia Locale nel Centro Storico, spiega una nota, finalizzate alla tutela del patrimonio storico e artistico della Capitale e alla salvaguardia del decoro urbano.

Ti potrebbe interessare

videovideo
roma
fontana

Sullo stesso tema