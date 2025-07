Caldo torrido a Roma, uomo si tuffa nella Fontana del Tritone

A Roma l'ondata di caldo si fa sentire e in molti cercano sollievo come possono. In pieno centro, un uomo ha deciso di rinfrescarsi facendo il bagno nella storica Fontana del Tritone, in Piazza Barberini. L'episodio, avvenuto durante una giornata rovente, ha attirato l'attenzione di passanti e turisti. Le alte temperature stanno mettendo a dura prova la Capitale, dove le fontane diventano, sempre più spesso, rifugi improvvisati contro l'afa.