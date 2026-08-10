Benevento, si tuffa nelle acque del fiume Volturno ma non riemerge: muore 17enne

Si era immerso nel tentativo di rinfrescarsi e proteggersi dalla calura che si è abbattuta su tutta Italia negli ultimi giorni. Ma i vortici del fiume lo hanno trattenuto sott’acqua senza permettergli di tornare in superficie. Il corpo senza vita del minore è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco, intervenuti dopo che gli amici della vittima hanno lanciato l'allarme. Sull'accaduto indagano i carabinieri.