Benevento, si tuffa nelle acque del fiume Volturno ma non riemerge: muore 17enne

Si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso: così è morto un 17enne egiziano ad Amorosi, in provincia di Benevento. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano.
La dinamica della tragedia
Si era immerso nel tentativo di rinfrescarsi e proteggersi dalla calura che si è abbattuta su tutta Italia negli ultimi giorni. Ma i vortici del fiume lo hanno trattenuto sott’acqua senza permettergli di tornare in superficie. Il corpo senza vita del minore è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco, intervenuti dopo che gli amici della vittima hanno lanciato l'allarme. Sull'accaduto indagano i carabinieri.