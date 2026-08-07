Parma, bimbo di tre anni sviene dopo un bagno nel fiume: salvato dal massaggio cardiaco dei carabinieri

Momenti di terrore a Groppo, frazione del comune di Tornolo, sull'Appennino parmense, dove un bambino di tre anni e mezzo ha perso conoscenza subito dopo un bagno nel fiume Taro. Il piccolo, residente in provincia di Parma, stava partecipando a un campus estivo. A prestare i primi soccorsi sono stati i carabinieri della compagnia di Borgotaro. Dopo aver verificato che il bambino non rispondeva agli stimoli, uno dei militari ha iniziato le manovre di rianimazione con il massaggio cardiaco, riuscendo a fargli riprendere conoscenza. Nel frattempo un collega ha allertato il 118 e messo in sicurezza l'area.
Trasferito in ospedale
Ai soccorsi si sono unite anche due infermiere dell'ospedale di Borgotaro, libere dal servizio, che hanno assistito il piccolo fino all'arrivo dell'ambulanza. Il bambino è stato poi trasportato in elisoccorso all'ospedale di Parma. Secondo quanto riferito, non sarebbe in pericolo di vita.