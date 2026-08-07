Parma, bimbo di tre anni sviene dopo un bagno nel fiume: salvato dal massaggio cardiaco dei carabinieri

Momenti di terrore a Groppo, frazione del comune di Tornolo, sull'Appennino parmense, dove un bambino di tre anni e mezzo ha perso conoscenza subito dopo un bagno nel fiume Taro. Il piccolo, residente in provincia di Parma, stava partecipando a un campus estivo. A prestare i primi soccorsi sono stati i carabinieri della compagnia di Borgotaro. Dopo aver verificato che il bambino non rispondeva agli stimoli, uno dei militari ha iniziato le manovre di rianimazione con il massaggio cardiaco, riuscendo a fargli riprendere conoscenza. Nel frattempo un collega ha allertato il 118 e messo in sicurezza l'area.