Papa Leone XIV a Metz per la sua ultima tappa in Francia

Decollato questa mattina dall'aeroporto di Lourdes, Papa Leone è arrivato dopo le 9 a Metz, per l'ultimo giorno del viaggio apostolico in Francia. La giornata si svolge interamente nel capoluogo del dipartimento della Mosella, regione del Grand Est. La Mosella, come l'Alsazia, porta il ricordo dei conflitti, delle annessioni e delle lacerazioni che hanno segnato l'Europa contemporanea, e sottolinea come la costruzione europea non sia nata da un'astrazione tecnocratica, ma dalla volontà di riconciliare popoli a lungo contrapposti. La tappa di Metz metterà naturalmente in primo piano anche la figura di Robert Schuman, tra i padri fondatori dell'Unione europea, nato nel 1886 proprio nella Mosella.