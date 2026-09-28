Papa Leone XIV a Metz per la sua ultima tappa in Francia

Decollato questa mattina dall'aeroporto di Lourdes, Papa Leone è arrivato dopo le 9 a Metz, per l'ultimo giorno del viaggio apostolico in Francia. La giornata si svolge interamente nel capoluogo del dipartimento della Mosella, regione del Grand Est. La Mosella, come l'Alsazia, porta il ricordo dei conflitti, delle annessioni e delle lacerazioni che hanno segnato l'Europa contemporanea, e sottolinea come la costruzione europea non sia nata da un'astrazione tecnocratica, ma dalla volontà di riconciliare popoli a lungo contrapposti. La tappa di Metz metterà naturalmente in primo piano anche la figura di Robert Schuman, tra i padri fondatori dell'Unione europea, nato nel 1886 proprio nella Mosella.
Il programma
È previsto alle ore 10:00 l'incontro interreligioso presso il Centro Congressi "Robert Schuman"; alle ore 11:00 l'incontro "Alle radici dell'Europa per la pace e l'unità" sempre al Centro Congressi "Robert Schuman"; alle 16:00 la messa "per la pace e la giustizia" presso la Cattedrale Saint Etienne; alle 18:30 la cerimonia di congedo presso l'aeroporto di "Metz-Nancy-Lorraine" e alle 19:00 la partenza in aereo; alle 20:50 l'arrivo all'Aeroporto Internazionale di Roma/Fiumicino.
Presente anche Macron
Il presidente francese "parteciperà alla cerimonia di partenza dal territorio francese di sua Santità papa Leone XIV. Ciò facendo, ha riorganizzato la sua agenda per assistere anche alla messa che precede, alla Cattedrale Saint Etienne di Metz". Così l'Eliseo ufficializza stamattina la notizia che Macron, dopo aver annunciato nei giorni scorsi che non avrebbe partecipato a nessuna delle messe di Leone XIV durante la visita in Francia, ha deciso di essere presente all'ultima, prima della partenza per tornare a Roma.