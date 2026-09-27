Papa Leone a Lourdes, oggi l'incontro con sette vittime di abusi

Terzo giorno in Francia per Papa Leone. Il Pontefice sarà a Lourdes per l'intera giornata. Momento atteso è l'incontro privato, alle 18, con sette vittime di abusi subiti da parte di sacerdoti. Un tema scottante per la Chiesa francese, a cinque anni dal rapporto choc che aveva stimato in 330.000 il numero di minori vittime al suo interno dal 1950. Tra le vittime che incontreranno il Papa c'è anche un ex allievo dell'istituto Notre-Dame de Bétharram, ma nessun rappresentante di un'associazione di vittime.