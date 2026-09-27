Papa Leone a Lourdes, oggi l'incontro con sette vittime di abusi

Terzo giorno in Francia per Papa Leone. Il Pontefice sarà a Lourdes per l'intera giornata. Momento atteso è l'incontro privato, alle 18, con sette vittime di abusi subiti da parte di sacerdoti. Un tema scottante per la Chiesa francese, a cinque anni dal rapporto choc che aveva stimato in 330.000 il numero di minori vittime al suo interno dal 1950. Tra le vittime che incontreranno il Papa c'è anche un ex allievo dell'istituto Notre-Dame de Bétharram, ma nessun rappresentante di un'associazione di vittime.
Il programma
La giornata del Papa inizia alle 9, quando è in programma l'incontro a porte chiuse con i vescovi della Conferenza episcopale di Francia presso l'emiciclo Sainte-Bernadette del Santuario di Nostra Signora di Lourdes. Alle 11 il Papa presiede la messa nella Prairie del Santuario, dove sono attesi 150mila fedeli.
Nel pomeriggio, alle 15.30, è in programma l'incontro con gli operatori e gli assistiti dell'Accueil Notre-Dame presso il Santuario di Nostra Signora di Lourdes; a seguire, alle 16.45, il Papa incontrerà privatamente le religiose di vita contemplativa presso il Monastero del Carmelo di Lourdes. Chiuderà la giornata, alle 21, la preghiera del rosario e la processione aux flambeaux.