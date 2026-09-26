Papa Leone XIV in Francia, dopo Parigi bagno di folla anche a Lourdes | Il Pontefice in preghiera nella Grotta delle Apparizioni

Prevost si è avvicinato alla roccia, toccandola; poi ha bevuto un bicchiere d'acqua della Sorgente prima di recitare la preghiera, in cui ha rivolto un pensiero particolare alla Francia: "Ottieni per il suo popolo il dono della concordia fraterna. Possa costruire una società armoniosa, che bandisca ogni violenza e ogni odio, che consenta a ciascuno di lavorare, di fondare una famiglia e di vivere appieno la propria vita nella tranquillità e nella serenità. Che i più sfortunati e i più poveri siano sempre sostenuti".