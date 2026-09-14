Papa Leone revoca i tagli di Bergoglio e "rialza" gli stipendi dei cardinali

Con una Lettera apostolica in forma di "Motu proprio", Papa Leone XIV ha deciso di abrogare la disposizione di Papa Francesco del marzo 2021 che prevedeva il contenimento della spesa tramite limitazioni e riduzioni di retribuzioni e scatti di anzianità per il personale della Santa Sede, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e di altri Enti collegati (cardinali, altri superiori e ecclesiastici-religiosi). Misure, scrive Leone, che "furono necessarie anche per far fronte all'eccezionale sfida della pandemia".