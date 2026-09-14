Papa Leone: dalla palestra al nuoto, come si tiene in forma a 71 anni

Un approccio semplice ma regolare. Si racconta, infatti, che quando era cardinale Leone XIV si allenasse anche tre volte a settimana vicino a piazza San Pietro. "Oggi ho venti minuti, cosa possiamo fare?" ha raccontato che chiedesse al suo arrivo in palestra il suo ex trainer Valerio Masella. Il Pontefice ha anche un passato da giocatore di tennis, sport che praticherebbe ancora, assieme a un po' di nuoto, nei suoi periodi di riposo a Castel Gandolfo. Ad ogni modo, sebbene non sia stata resa nota ufficialmente la workout routine del Santo Padre, si sa che la sua residenza vaticana, Palazzo Apostolico, dispone anche di una palestra.