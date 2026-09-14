Papa Leone: dalla palestra al nuoto, come si tiene in forma a 71 anni

Papa Leone XIV a Castel Gandolfo © Afp
Compie 71 anni Papa Leone XIV. Nato a Chicago il 14 settembre 1955, Robert Francis Prevost si prepara a ricevere gli auguri del mondo. Secondo compleanno da Pontefice mentre continua a riscuotere nel suo ruolo un giudizio positivo e un consenso diffuso. Rispetto al suo predecessore, Papa Francesco, viene descritto come più riservato ma più attivo. Piace il suo profilo basso, cresce la curiosità legata alle sue abitudini che lo rendono vicino alla gente.
Il compleanno di Papa Leone: cosa fa per tenersi in forma?
Senza nulla togliere al rispetto del ruolo e alla formalità, del Pontefice si sa che apprezza lo street style. Pochi giorni dopo il suo insediamento, infatti, era stato fotografato con un cappellino dei White Sox, la squadra di baseball della sua città natale. Molto clamore avevano suscitato anche le sneakers indossate sotto l'abito talare bianco, rivelate da un fotogramma tratto dal documentario "Leone a Roma", presentato in occasione del suo primo anno di pontificato. Prevost, inoltre, è attento da sempre alla sua forma fisica, curata anche prima di salire al soglio di Pietro.
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Bagno di folla per Papa Leone XIV in piazza San Pietro
Il workout del Papa: poco tempo ma tanta costanza
Un approccio semplice ma regolare. Si racconta, infatti, che quando era cardinale Leone XIV si allenasse anche tre volte a settimana vicino a piazza San Pietro. "Oggi ho venti minuti, cosa possiamo fare?" ha raccontato che chiedesse al suo arrivo in palestra il suo ex trainer Valerio Masella. Il Pontefice ha anche un passato da giocatore di tennis, sport che praticherebbe ancora, assieme a un po' di nuoto, nei suoi periodi di riposo a Castel Gandolfo. Ad ogni modo, sebbene non sia stata resa nota ufficialmente la workout routine del Santo Padre, si sa che la sua residenza vaticana, Palazzo Apostolico, dispone anche di una palestra.