Leone XIV e lo sport, il suo personal trainer: "E' in gran forma ma non sapevo chi fosse"

"Era molto riservato, sebbene sempre gentilissimo e sorridente. Credevo fosse un professore e quando è stato eletto Papa, vedendolo in tv, l'ho riconosciuto subito. Non ci credevo. In pratica ho allenato il futuro pontefice: la cosa ha dell'incredibile ma per me era un cliente come un altro e lui si comportava come tutti i clienti di questa palestra", conclude.