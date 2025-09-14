Il primo compleanno da Papa per Leone XIV, gli auguri dal mondo per i 70 anni

Tra i primi auguri che sono arrivati sulla sua scrivania ci sono i disegni dei bambini ricoverati al Bambino Gesù. Coloratissimi, affettuosi e soprattutto carichi di speranza per quella pace invocata da Papa Leone XIV fin dal primo istante della sua elezione, l'8 maggio. Il 14 settembre Prevost compie 70 anni e un Pontefice di quest'età non si vedeva da oltre trent'anni. Bisogna infatti risalire ai 70 anni di Wojtyla nel 1990, perché sia Benedetto XVI sia Francesco sono saliti sul soglio di Pietro con qualche anno in più. E Prevost, in questi quattro mesi di Pontificato, ha mostrato tutta la sua energia, a partire dalla sua agenda sempre strapiena e anche da una tenuta fisica propria degli sportivi, quale lui è.