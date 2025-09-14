Il primo compleanno da Papa per Leone XIV, gli auguri dal mondo per i 70 anni

Leone XIV compie 70 anni, le immagini più significative dei suoi 4 mesi da Papa
Prevost, nei suoi primi quattro mesi di Pontificato all'insegna della Pace, ha mostrato tutta la sua energia, a partire dalla sua agenda sempre strapiena
Tra i primi auguri che sono arrivati sulla sua scrivania ci sono i disegni dei bambini ricoverati al Bambino Gesù. Coloratissimi, affettuosi e soprattutto carichi di speranza per quella pace invocata da Papa Leone XIV fin dal primo istante della sua elezione, l'8 maggio. Il 14 settembre Prevost compie 70 anni e un Pontefice di quest'età non si vedeva da oltre trent'anni. Bisogna infatti risalire ai 70 anni di Wojtyla nel 1990, perché sia Benedetto XVI sia Francesco sono saliti sul soglio di Pietro con qualche anno in più. E Prevost, in questi quattro mesi di Pontificato, ha mostrato tutta la sua energia, a partire dalla sua agenda sempre strapiena e anche da una tenuta fisica propria degli sportivi, quale lui è.
Oltre ai piccoli malati dell'ospedale pediatrico romano, gli auguri arrivano un po' da tutto il mondo. Nei messaggi si sottolinea questo desiderio di pace che Prevost l'8 maggio definì "disarmata e disarmante". Da allora in questi quattro mesi sono stati già decine gli appelli per porre fine ai conflitti in corso; inoltre ha offerto a tutti il Vaticano come sede per "guardarsi negli occhi", a partire dai russi e gli ucraini; ha invocato la fine della guerra a Gaza e la liberazione degli ostaggi. Dietro le quinte c'è poi il delicato lavoro diplomatico con le "continue" telefonate, come lui stesso ha rivelato, con i leader della terra.
Nella Chiesa sta operando un lavoro di unità tra le diverse anime: e se dunque ha incoraggiato il pellegrinaggio della comunità Lgbt per il Giubileo, pur non tenendo un'udienza specifica con loro, dall'altra parte ha teso una mano ai conservatori, riaprendo la possibilità di celebrare, a ottobre, una messa tradizionalista proprio nella basilica di San Pietro.
Papa Leone XIV sta anche studiando le prime visite apostoliche: si parla da tempo di un possibile viaggio in Turchia e Libano per la fine dell'anno, ma dovrebbe essere il 2026 l'anno dei viaggi più impegnativi.
È in via di pubblicazione poi il suo primo documento ufficiale: una Esortazione Apostolica sui poveri che potrebbe arrivare tra la fine di settembre e i primi di ottobre. Si tratterebbe di un lavoro avviato da Francesco che lui ha deciso di portare a compimento. D'altronde resta un filo rosso con i suoi predecessori, che cita in tutti i suoi discorsi, da Bergoglio a Wojtyla, da Montini a Ratzinger. Ma si attende per il 2026 anche la sua prima enciclica che dovrebbe essere dedicata all'intelligenza artificiale, la "Rerum Novarum" di questi tempi, dopo quella di Leone XIII al quale si è ispirato per la scelta del nome.
