Il Papa chiama il parroco di Gaza e non lo trova: teme per la sua sorte... ma lui era a messa

La spiegazione arriva direttamente dal missionario argentino. In un breve video diffuso sui social, padre Romanelli ha chiarito che in quel momento la comunità era raccolta per la celebrazione della messa. Per questo il telefono era rimasto spento. "Abbiamo parlato con il Santo Padre — ha spiegato — ci ha chiesto come stiamo, ci ha benedetti e ci ha incoraggiati a confidare in Dio". Un messaggio che ha rasserenato la comunità cattolica e ha alleggerito, seppure per un istante, il clima di tensione. La parrocchia della Sacra Famiglia è uno dei pochi punti di riferimento per i cristiani rimasti a Gaza. Da mesi ospita famiglie sfollate e persone bisognose di cure. Nonostante la precarietà, i religiosi hanno deciso di restare accanto alla popolazione, condividendo la quotidianità di chi soffre. "Tocca a noi servire — ha detto Romanelli — con semplicità, umiltà e carità". Parole che testimoniano il ruolo della comunità come presidio di solidarietà in un territorio dilaniato dal conflitto.