Il ristorante americano in onore di Papa Leone nel borgo green alle porte di Roma

Nel luogo, che dal 1596 è la residenza estiva dei Papi, è nato questo centro avveniristico che è la traduzione concreta di tutto quello che occorrerebbe fare per prendersi cura del creato minacciato dai cambiamenti climatici. La costruzione più recente è la grande serra che, per la sua forma semicircolare, ricorda Piazza San Pietro. Si coltiveranno qui fiori e piante resistenti per abbellire gli stessi giardini delle Ville pontificie. Tutto è all'insegna della tecnologia più moderna: dai pannelli fotovoltaici all'irrigazione a goccia, dal recupero elle acque nere all'uso dei materiali riciclati per le costruzioni. Nel Borgo è bandita la plastica e potranno circolare soltanto vetture elettriche. La spazzatura verrà tutta riciclata o trasformata in compost, tanto necessario per un'area verde di 55 ettari.