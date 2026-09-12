Alessandria, papa Leone accetta le dimissioni del "vescovo con la Tesla" dopo le indagini del Vaticano

"Alessandria - ricorda oggi il vescovo emerito - è stata la mia casa per quasi 14 anni. A volte voler bene davvero a una comunità significa avere il coraggio e l'umiltà, quando si avverte una fatica comune, di fare un passo indietro per il bene di tutti. Nonostante il clamore mediatico sul sottoscritto - aggiunge - la visita ha avuto un suo percorso di discernimento al termine del quale non ho ricevuto neppure una riga scritta, e nessuna sanzione. Tuttavia il clima generale e le circostanze che si sono create hanno evidenziato il bisogno di voltare pagina, per tutti. Quando ti accorgi di questo, potersi dedicare a un nuovo servizio per la Chiesa diventa un dono".