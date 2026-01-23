Alla diocesi di Alessandria, da alcuni giorni, è in corso una visita apostolica. Un'ispezione con focus sui conti disposta da papa Leone XIV e affidata al cardinale 83enne Giuseppe Bertello. Fari accesi dalla Santa Sede sul vescovo Guido Gallese, da 14 anni a capo dei fedeli della città piemontese. A darne notizia il quotidiano La Stampa, secondo il quale, a fare scattare l'ispezione, non sarebbero state l'auto di lusso che il prelato guiderebbe, né le tavole da kitesurf che utilizzerebbe per il suo sport preferito, bensì un dossier in mano al Vaticano con lettere di chi non apprezza il suo stile di vita e che riguarderebbero i conti, in particolare, per alcuni immobili. Mentre è la diocesi stessa a spiegare quanto sta avvenendo al suo interno: "Dagli inizi di gennaio, sta vivendo un tempo di particolare grazia e riflessione - viene scritto in una nota riguardo alla visita apostolica in corso. - Tale evento, che vede il cardinale impegnato nell'ascolto personale di sacerdoti, diaconi e laici, s'inserisce nel solco della visione di presenza e discernimento del pontefice. Lungi dall'essere un mero intervento ispettivo o punitivo, come certa prassi del passato poteva suggerire, la visita apostolica è tecnicamente un esercizio di sollecitudo omnium Ecclesiarum (la sollecitudine per tutte le Chiese, ndr)".