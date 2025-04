Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Wilton Daniel Gregory

Wilton Daniel Gregory, nato a Chicago nel 1947, è stato Arcivescovo Metropolita di Washington dal 2019 al 2023, primo afroamericano a guidare l’arcidiocesi della capitale e a essere creato cardinale. È considerato un leader carismatico e rispettato nella Chiesa cattolica statunitense, con una lunga esperienza pastorale, accademica e istituzionale. Ordinato sacerdote nel 1973 per l’arcidiocesi di Chicago, si è formato presso il Quigley Preparatory Seminary e ha completato gli studi di teologia al Saint Mary of the Lake Seminary. A Roma ha conseguito il dottorato in Liturgia presso il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo. Nel 1983 è stato nominato vescovo ausiliare di Chicago, poi vescovo di Belleville e successivamente, dal 2004, arcivescovo di Atlanta. Tra il 2001 e il 2004 è stato Presidente della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti, il primo afroamericano a ricoprire tale incarico. Durante il suo mandato si è distinto per il ruolo di guida nei momenti di crisi, in particolare nella gestione dei casi di abusi.