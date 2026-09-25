Papa Leone XIV è giunto tra gli applausi nel quartier generale dell'Unesco a Parigi, accolto dal direttore generale Khaled El-Enany, con cui ha simbolicamente innaffiato l'ulivo della pace che si trova nei giardini del quartier generale Onu per Scienza, Educazione e Cultura. Donato a suo tempo dallo Stato di Israele, il grande ulivo si trova nel cosiddetta "Piazza della Tolleranza". "La libertà è bella quando è orientata verso il bene e la verità; è deturpata quando scivola nell'arbitrio, nella violenza e nella sete di potere", ha detto Papa Leone sottolineando che "in questo particolare momento, la più terribile delle opere umane è la guerra; poiché in essa la scienza stessa è posta a servizio di una volontà disumana di distruggere e uccidere". Leone ha affrontato anche la questione dell'Intelligenza artificiale, che non può "rispondere alle domande sul senso dell'esistenza umana, che affonda le sue radici nell'esperienza vissuta".