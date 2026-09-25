Incontro Trump-Xi, accesso negato a Cnn e MsNow per l'arrivo del leader cinese alla cena di stato

Nessuna ripresa della cena di stato tra Donald Trump e Xi Jinping. Questa la decisione di Cnn e MsNow dopo aver riferito che è stato negato l'accesso ai loro giornalisti per l'arrivo del presidente cinese Xi e della consorte Peng Liyuan alla cena presso la East Room. Le principali emittenti tv hanno deciso di non trasmettere le riprese video dell'evento di stasera. Il pool televisivo della Casa Bianca rimane sospeso, poiché le emittenti hanno chiarito che non riprenderanno la copertura regolare finché l'amministrazione Trump non consentirà alla Cnn, una delle cinque testate del gruppo, di poter ripartecipare al pool.
E intanto Xi ribadisce: "Cina e Usa devono esportare nuovo modello di convivenza tra grandi nazioni"
"Oggi, io e il presidente Trump abbiamo avuto scambi sinceri e approfonditi, raggiungendo un'intesa comune su molte questioni. Ciò ha arricchito di nuovi contenuti la relazione costruttiva e di stabilità strategica tra Cina e Stati Uniti, fornendo al contempo un nuovo orientamento strategico per le nostre relazioni". Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping, parlando alla cena di stato in suo onore alla Casa Bianca. "Cina e Usa devono agire come grandi potenze responsabili: rispondere alle aspettative dei rispettivi popoli, stare al passo con i tempi ed esplorare un nuovo modello di convivenza tra grandi nazioni", ha aggiunto.
Non sono mancate le proteste
Folle di persone si sono radunate dietro le transenne lungo Lafayette Park, agitando bandiere ed esponendo cartelli. I manifestanti chiedevano autonomia religiosa e maggiori libertà in Tibet, nella regione etnica dello Xinjiang, a Hong Kong e a Taiwan. Hanno scandito slogan come "Xi Jinping se ne deve andare" e "Vergogna! Vergogna su Xi Jinping!". Le grida si sono fatte più forti nel corso della cerimonia. Anche manifestanti filo-cinesi sono scesi in piazza a Washington. Circa 200 sostenitori di Xi si sono radunati davanti all'hotel dove alloggiava il leader per sostenerlo. Gli oppositori del governo di Xi si sono riuniti davanti all'ambasciata cinese, per poi sfilare attraverso la città. Nel tardo pomeriggio, alcune centinaia di persone si sono radunate in un parco vicino alla Casa Bianca per esprimere il loro rifiuto nei confronti di Xi.