Stati Uniti, giudice ordina alla Casa Bianca di riammettere i media banditi da Trump

Timothy Kelly - nominato giudice da Trump nel 2017 e che nel 2018, in un caso simile, aveva ordinato il ripristino dell'accesso a un giornalista della CNN - ha ascoltato le argomentazioni nella giornata del 23 settembre e ha concluso l'udienza senza emettere una sentenza. Secondo Kelly, la revoca dei badge stampa è stata fatta senza "un processo costituzionalmente adeguato". La regola generale, si legge nella sentenza, è che i giornalisti "debbano ricevere un preavviso e l'opportunità' di essere ascoltati prima che il governo li privi di un interesse costituzionalmente protetto". Per questo motivo, il 24 settembre, il giudice ha emesso un'ordinanza restrittiva temporanea, in vigore per 14 giorni, con cui intima alla Casa Bianca di "restituire immediatamente" ai tre media le credenziali stampa. Queste ordinanza sono volte a preservare lo status quo in attesa di un esame più approfondito del caso da parte del tribunale.