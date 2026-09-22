Usa, la Casa Bianca lancia la "Trump TV" dedicata agli eventi dell'amministrazione

La Casa Bianca ha lanciato la "Trump TV". Si tratta di una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione presieduta dal tycoon. L'iniziativa arriva dopo la revoca di Donald Trump agli accrediti stampa dei giornalisti di Cnn, Msnow e Politico. Il progetto proporrà "i migliori video, gli interventi più importanti e i momenti salienti da non perdere, in straming 24 ore su 24 e aggiornati in tempo reale".