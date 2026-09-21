Usa, Cnn, Ms Now e Politico fanno causa a Trump per l'accesso alla Casa Bianca

Negli Usa Cnn, Ms Now e Politico, le tre testate giornalistiche a cui Donald Trump ha vietato l'accesso alla Casa Bianca, hanno intentato causa basata sul Primo Emendamento per riottenere l'accesso. A renderlo noto è proprio la Cnn. La richiesta sarà esaminata da un giudice federale del tribunale distrettuale di Washington D.C. e potrebbe portare a udienze già questa settimana. "Questa mattina abbiamo informato il governo che presenteremo una denuncia per proteggere i nostri diritti sanciti dal Primo Emendamento e difendere il principio secondo cui il governo non decide cosa la stampa riporta o pubblica", affermano le testate.