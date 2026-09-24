Trump: "Con Xi sviluppata vera e grande amicizia" | Il leader cinese: "Usa partner e non avversari"

Nel Grand Foyer della Casa Bianca, Trump ha ricordato il rapporto costruito con Xi fin dal suo primo mandato presidenziale. "Dalla mia prima elezione nel 2016, il presidente Xi ed io abbiamo stretto un'amicizia, una vera, grande amicizia, fondata sul rispetto reciproco e sugli interessi vitali dei nostri popoli", ha detto. Il presidente americano ha ricordato i diversi incontri avuti con Xi nel mondo, dalla Germania all'Argentina, dal Giappone alla Corea del Sud, fino a Pechino e Palm Beach, in Florida. "Ma, cosa notevole, questo è il nostro primo incontro qui alla Casa Bianca", ha aggiunto. Trump ha poi ricordato la visita effettuata a maggio a Pechino. "Abbiamo avuto il grande privilegio di farvi visita a Pechino, dove avete accolto la nostra delegazione con un'ospitalità straordinaria e meravigliosa. Ora, Melania ed io abbiamo l'onore di ospitarvi a Washington", ha affermato. Il presidente americano ha infine sottolineato che Xi è "il primo leader cinese in assoluto a compiere una seconda visita di stato formale" negli Stati Uniti.