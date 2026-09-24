Trump: "Con Xi sviluppata vera e grande amicizia" | Il leader cinese: "Usa partner e non avversari"

Cosa c'è sul tavolo tra Trump e Xi
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La visita del presidente cinese alla Casa Bianca è la prima da oltre un decennio. Tra i temi toccati: tregua commerciale e sviluppo controllato dell'Ia
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Donald Trump e Xi Jinping si sono incontrati alla Casa Bianca, dove entrambi hanno sottolineato l'importanza dei rapporti tra Cina e Stati Uniti. Il presidente americano ha parlato di una "vera e grande amicizia" costruita con il leader cinese nel corso degli anni, mentre Xi ha richiamato alla responsabilità dei due Paesi nel favorire il progresso dell'umanità. Tra i temi affrontati anche lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e la necessità di evitare uno scontro tra le due potenze.
Cina e Stati Uniti hanno un "ruolo di leadership" nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Per questo, secondo il presidente cinese Xi Jinping, i due Paesi devono garantire che l'IA si sviluppi sotto il "controllo umano". Il tema dell'intelligenza artificiale è stato quindi inserito da Xi nel quadro più ampio dei rapporti tra le due potenze. Il presidente cinese ha sottolineato la necessità di una gestione responsabile dello sviluppo tecnologico, indicando nel controllo umano una condizione da garantire nel percorso di crescita dell'IA.
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Cina e Stati Uniti devono "coesistere e cooperare" in quanto principali potenze globali. È quanto ha affermato Xi Jinping parlando nel Grand Foyer della Casa Bianca. Il presidente cinese ha richiamato anche la necessità di "evitare la trappola di Tucidide", una teoria che descrive il rischio di guerra quando una potenza nuova e forte sfida una potenza dominante. Il riferimento si inserisce nell'invito rivolto da Xi a mantenere una relazione basata sulla cooperazione tra i due Paesi.
"Io e il presidente Trump abbiamo costruito un rapporto personale", ha detto Xi Jinping. Da questo rapporto, secondo il leader cinese, può derivare anche l'incoraggiamento agli scambi tra i due Paesi. "Abbiamo la responsabilità storica di far avanzare il progresso dell'umanità", ha affermato Xi, aggiungendo: "Incoraggiamo gli scambi diplomatici, economici e sul commercio. Dobbiamo cooperare con sincerità". Il presidente cinese ha quindi collegato il rapporto personale con Trump alla necessità di rafforzare gli scambi e la collaborazione in diversi ambiti.
Xi Jinping ha ribadito la sua posizione sui rapporti tra i due Paesi anche in una nota diffusa dalla diplomazia cinese dopo il suo arrivo a Washington. "Sono lieto di effettuare una visita di stato negli Stati Uniti su invito del presidente Donald Trump. A nome del popolo cinese, porgo i miei più sinceri saluti e i migliori auguri al popolo americano", ha affermato. Secondo Xi, Cina e Stati Uniti "sono entrambe grandi nazioni", con "grandi popoli". Per questo, ha aggiunto, i due Paesi "dovrebbero essere partner, non avversari". Il presidente cinese ha inoltre sostenuto che la "grande rinascita della nazione cinese e il ritorno alla grandezza dell'America possono essere raggiunti simultaneamente, reciprocamente".
Donald Trump ha definito la visita di Xi Jinping un appuntamento che arriva "in un importante momento della storia americana", facendo riferimento ai 250 anni dalla nascita degli Stati Uniti. Il presidente americano ha ricordato che Xi e la first lady Peng sono arrivati negli Usa in occasione del 250/mo anniversario della fondazione del Paese. Trump ha spiegato che il giorno successivo avrebbe visitato con loro gli Archivi Nazionali per vedere la Dichiarazione d'Indipendenza, la Costituzione degli Stati Uniti e la Carta dei Diritti. Trump ha inoltre parlato dei rapporti storici e degli scambi culturali tra Cina e Stati Uniti, richiamando i legami costruiti attraverso il commercio e gli scambi tra i due popoli.
Nel Grand Foyer della Casa Bianca, Trump ha ricordato il rapporto costruito con Xi fin dal suo primo mandato presidenziale. "Dalla mia prima elezione nel 2016, il presidente Xi ed io abbiamo stretto un'amicizia, una vera, grande amicizia, fondata sul rispetto reciproco e sugli interessi vitali dei nostri popoli", ha detto. Il presidente americano ha ricordato i diversi incontri avuti con Xi nel mondo, dalla Germania all'Argentina, dal Giappone alla Corea del Sud, fino a Pechino e Palm Beach, in Florida. "Ma, cosa notevole, questo è il nostro primo incontro qui alla Casa Bianca", ha aggiunto. Trump ha poi ricordato la visita effettuata a maggio a Pechino. "Abbiamo avuto il grande privilegio di farvi visita a Pechino, dove avete accolto la nostra delegazione con un'ospitalità straordinaria e meravigliosa. Ora, Melania ed io abbiamo l'onore di ospitarvi a Washington", ha affermato. Il presidente americano ha infine sottolineato che Xi è "il primo leader cinese in assoluto a compiere una seconda visita di stato formale" negli Stati Uniti.