Cina: "L'appello dei big dell'Ia a rallentare è allarmismo"

L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ha esortato gli Stati e le aziende leader a livello mondiale nel campo dell'intelligenza artificiale ad agire con urgenza per garantire che una governance efficace dell'Ia tenga il passo con il suo rapido sviluppo e con i rischi senza precedenti per i diritti umani. "Siamo alla vigilia di un cambiamento irreversibile, che non riguarderà solo noi, ma anche le generazioni future dell'umanità", afferma l'Alto Commissario in una lettera indirizzata agli Stati e agli sviluppatori di intelligenza artificiale. "L'attuale corsa verso un'intelligenza artificiale sempre più potente rappresenta un salto verso maggiori rischi esistenziali per ogni aspetto delle nostre vite. I fallimenti che coinvolgono sistemi di intelligenza artificiale - per non parlare di sistemi deliberatamente progettati in tal senso - potrebbero paralizzare i servizi essenziali, frammentare le comunicazioni, destabilizzare le infrastrutture critiche e colpire al cuore stesso delle istituzioni democratiche", scrive. Per Türk, il nostro destino dipenderà in gran parte dalle scelte deliberate che vengono fatte ora in merito a come l'Ia viene progettata, implementata e governata.