Cina: "L'appello dei big dell'Ia a rallentare è allarmismo"

La Cina critica gli appelli lanciati dai leader Usa dei colossi dell'Ia - tra cui Dario Amodei di Anthropic, Sam Altman di OpenAI ed Elon Musk di SpaceX - per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi, a favore di sistemi di sicurezza. "Allarmismo, confronto e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'Ia", ha detto Guo Jiakun, portavoce del ministero degli Esteri. Domenica, il ministro della Sicurezza di Stato, Chen Yixin, ha pubblicato un articolo sollecitando l'accelerazione su prevenzione e controllo dei rischi per la sicurezza legati all'Ia.
L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ha esortato gli Stati e le aziende leader a livello mondiale nel campo dell'intelligenza artificiale ad agire con urgenza per garantire che una governance efficace dell'Ia tenga il passo con il suo rapido sviluppo e con i rischi senza precedenti per i diritti umani. "Siamo alla vigilia di un cambiamento irreversibile, che non riguarderà solo noi, ma anche le generazioni future dell'umanità", afferma l'Alto Commissario in una lettera indirizzata agli Stati e agli sviluppatori di intelligenza artificiale. "L'attuale corsa verso un'intelligenza artificiale sempre più potente rappresenta un salto verso maggiori rischi esistenziali per ogni aspetto delle nostre vite. I fallimenti che coinvolgono sistemi di intelligenza artificiale - per non parlare di sistemi deliberatamente progettati in tal senso - potrebbero paralizzare i servizi essenziali, frammentare le comunicazioni, destabilizzare le infrastrutture critiche e colpire al cuore stesso delle istituzioni democratiche", scrive. Per Türk, il nostro destino dipenderà in gran parte dalle scelte deliberate che vengono fatte ora in merito a come l'Ia viene progettata, implementata e governata.