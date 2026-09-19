Usa, rivelazione shock: "Rapporto intelligence generato con IA ha rischiato di scatenare guerra con la Cina"
Secondo la relazione, una nave cinese in Medio Oriente sarebbe stata identificata mentre trasportava componenti per armi nucleari, ma non era vero
© Afp
Un rapporto di intelligence creato con l'ausilio dell'Intelligenza artificiale e diffuso tra i vertici delle forze armate degli Stati Uniti ha "ha quasi scatenato una guerra contro la Cina". Lo rivela la Cnn in esclusiva. I fatti sarebbero avvenuti la scorsa primavera, nel pieno della guerra con l'Iran.
Il rapporto e l'escalation
Secondo il rapporto, una nave cinese in Medio Oriente sarebbe stata identificata mentre trasportava componenti destinati a un programma di armi nucleari. La notizia ha subito fatto scattare l'allerta, con l'esercito Usa che si sarebbe immediatamente mobilitato: personale militare armato si sarebbe così preparato a salire a bordo della nave, mentre persino i jet militari sarebbero decollati dalle basi nella regione con il rischio di provocare un'escalation.
Falso allarme
Ma poco prima che l'operazione ricevesse il via libera ufficiale, funzionari dell'esercito hanno analizzato il rapporto in maniera approfondita e scoperto che era stato generato con l'ausilio dell'Intelligenza artificiale. In particolare è emerso che il chatbot utilizzato dall'analista aveva identificato in modo errato il carico trasportato dalla nave cinese. La conclusione è stata che il rapporto era "completamente falso", ma ha "rischiato di scatenare una guerra" con la Cina, secondo quanto riferito dalle fonti ai media americani.