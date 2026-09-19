Usa, rivelazione shock: "Rapporto intelligence generato con IA ha rischiato di scatenare guerra con la Cina"

Ma poco prima che l'operazione ricevesse il via libera ufficiale, funzionari dell'esercito hanno analizzato il rapporto in maniera approfondita e scoperto che era stato generato con l'ausilio dell'Intelligenza artificiale. In particolare è emerso che il chatbot utilizzato dall'analista aveva identificato in modo errato il carico trasportato dalla nave cinese. La conclusione è stata che il rapporto era "completamente falso", ma ha "rischiato di scatenare una guerra" con la Cina, secondo quanto riferito dalle fonti ai media americani.