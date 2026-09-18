"Diffondono fake news": Donald Trump bandisce Cnn, Msnow e Politico dalla Casa Bianca

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato di aver bandito dalla Casa Bianca "con effetto immediato" Cnn, Politico e MsNow perché ritenuti "organi di informazione che scrivono o riferiscono costantemente fake news" sulla sua amministrazione. "Sono orgoglioso di annunciare che, con effetto immediato, bandisco dalla Casa Bianca la 'Fake News Cnn', 'Msnow' (che ha recentemente cambiato nome da Msnbc a causa della mancanza di ascolti e credibilità!) e 'Politico' (beneficiari di un contratto di abbonamento illegale e ridicolo da otto milioni di dollari - un record assoluto - stipulato direttamente con il governo degli Stati Uniti sotto la presidenza del disonesto Joe Biden per tenerli 'in vita': a me sembra corruzione!), a seguito della loro costante diffusione di fake news", ha scritto il tycoon sul suo social Truth.