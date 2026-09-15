Trump pubblica la prima foto del nuovo eliporto: "Durerà un milione di anni"

L'eliporto ha un diametro di 30 metri e un sigillo presidenziale in granito nero dove far atterrare in grande stile gli elicotteri. "È davvero un'opera d'arte e persino i detrattori di Trump dicono che è davvero bello", si è autocompiaciuto il presidente sostenendo che il nuovo eliporto durerà "oltre un milione di anni". "È un onore, nel mio tempo libero, poter riportare la bellezza e lo splendore della Casa Bianca a livelli mai visti prima, nemmeno all'epoca della sua costruzione nel 1792. Proprio come la nostra Nazione era in declino sotto democratici idioti anche la Casa Bianca era stata ridotta a una discarica maltenuta. Ora è un palazzo!", ha aggiunto.