Trump pubblica la prima foto del nuovo eliporto: "Durerà un milione di anni"

Donald Trump ha pubblicato la prima foto del nuovo eliporto realizzato alla Casa Bianca. Si tratta di uno dei tanti progetti di ristrutturazione voluti dal tycoon per ammodernare la residenza presidenziale. "È realizzato magnificamente in granito scolpito, nelle tonalità del bianco e del nero", recita il post sui social.
Il nuovo eliporto
L'eliporto ha un diametro di 30 metri e un sigillo presidenziale in granito nero dove far atterrare in grande stile gli elicotteri. "È davvero un'opera d'arte e persino i detrattori di Trump dicono che è davvero bello", si è autocompiaciuto il presidente sostenendo che il nuovo eliporto durerà "oltre un milione di anni". "È un onore, nel mio tempo libero, poter riportare la bellezza e lo splendore della Casa Bianca a livelli mai visti prima, nemmeno all'epoca della sua costruzione nel 1792. Proprio come la nostra Nazione era in declino sotto democratici idioti anche la Casa Bianca era stata ridotta a una discarica maltenuta. Ora è un palazzo!", ha aggiunto.
E la sala da ballo
Proseguono nel frattempo anche i lavori per la nuova sala da ballo della Casa Bianca. Il progetto, dal valore di 400 milioni di dollari, prevede la realizzazione di un maestoso salone di circa 8.400 metri quadrati nell'area dove sorgeva l'East Wing, demolita su ordine del presidente. Secondo l'amministrazione Trump, il 65% dei lavori sarebbe già stato completato e le squadre stanno lavorando 20 ore al giorno, sette giorni su sette, con circa 200 milioni di dollari in donazioni private già spesi o stanziati. Il progetto è stato particolarmente contestato, tanto da aver ricevuto anche uno stop dei tribunali prima del via libera (temporaneo) della Corte suprema.