LA DECISIONE

Voto per posta, la Corte suprema Usa boccia le restrizioni di Trump

La bocciatura arriva a pochi mesi dal voto per le elezioni di medio termine che si terranno a novembre

15 Set 2026 - 06:12
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La Corte suprema americana ha bocciato le restrizioni che il presidente Usa, Donald Trump, voleva imporre sul voto per corrispondenza

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