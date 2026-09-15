Voto per posta, la Corte suprema Usa boccia le restrizioni di Trump

La Corte suprema americana ha bocciato le restrizioni che il presidente Usa, Donald Trump, voleva imporre sul voto per corrispondenza.
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