Il figlio di Donald Trump: "Le mie nozze pagate dall'oligarca russo Kremlev"

Kremlev non ha badato a spese: per l'affitto dell'isola principale ha speso fino a 100mila dollari a notte, mentre lo spettacolo di fuochi d'artificio gli è costato circa 70mila dollari. È quanto rivela un'inchiesta di ProPublica, testata americana indipendente di giornalismo investigativo, che ricostruisce i flussi di denaro serviti a rendere celebre il matrimonio del primogenito di Donald Trump, a cui il presidente non ha partecipato perché si era detto troppo impegnato nella crisi legata all'Iran. La festa era solo per "pochi intimi": circa 50 persone, tra familiari - come Eric Trump e Jared Kushner -, amici e soci in affari. Nelle foto del matrimonio, gli invitati appaiono con i piedi nella sabbia, calzoncini e sorrisi a pieni denti. Lo sposo, che ha descritto il matrimonio "fantastico e intimo" nel suo podcast, ha nascosto in un primo momento la presenza dei russi, che infatti non compaiono negli scatti della festa. Soltanto in un'immagine di gruppo postata su Instagram da un'amica della sposa s'intravede la testa dell'oligarca russo Kremlev nelle retrovie.