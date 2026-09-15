Il figlio di Donald Trump: "Le mie nozze pagate dall'oligarca russo Kremlev"
A finanziare gran parte della festa alle Bahamas (due ville affittate con tanto di elicotteri) è stato l'uomo molto vicino a Putin. Il primogenito del presidente non ha negato di aver ricevuto quei soldi
Donald Trump Jr. e sua moglie Bettina Anderson © Ansa
L'affitto di due isole private alle Bahamas, i fuochi di artificio, gli spostamenti in elicottero, il dj e il sontuoso banchetto per i diversi ospiti anche con passaporto russo. Si è svolta in questa cornice lussuosa il matrimonio tra Donald Trump Jr., figlio del presidente statunitense, e la modella Bettina Anderson, celebrato il 23 maggio scorso. Il conto, però, non lo ha pagato il figlio del presidente Usa. A finanziare gran parte della festa è stato Umar Kremlev, un oligarca russo molto vicino a Vladimir Putin. Dopo settimane di silenzio, è arrivata l'ammissione dello sposo.
Spese pazze
Kremlev non ha badato a spese: per l'affitto dell'isola principale ha speso fino a 100mila dollari a notte, mentre lo spettacolo di fuochi d'artificio gli è costato circa 70mila dollari. È quanto rivela un'inchiesta di ProPublica, testata americana indipendente di giornalismo investigativo, che ricostruisce i flussi di denaro serviti a rendere celebre il matrimonio del primogenito di Donald Trump, a cui il presidente non ha partecipato perché si era detto troppo impegnato nella crisi legata all'Iran. La festa era solo per "pochi intimi": circa 50 persone, tra familiari - come Eric Trump e Jared Kushner -, amici e soci in affari. Nelle foto del matrimonio, gli invitati appaiono con i piedi nella sabbia, calzoncini e sorrisi a pieni denti. Lo sposo, che ha descritto il matrimonio "fantastico e intimo" nel suo podcast, ha nascosto in un primo momento la presenza dei russi, che infatti non compaiono negli scatti della festa. Soltanto in un'immagine di gruppo postata su Instagram da un'amica della sposa s'intravede la testa dell'oligarca russo Kremlev nelle retrovie.
L'ammissione di Trump Jr.
La presenza degli invitati della Federazione russa è emersa grazie all'inchiesta giornalistica. Spalle al muro, Donald Trump Jr. non ha negato di aver ricevuto quei soldi. "Quello del caro amico Kremlev è stato un regalo di nozze straordinariamente generoso", ha scritto in un post pubblicato sui social il primogenito del presidente statunitense. Trump Jr. scrive che il "caro amico" Umar Kremlev ha "ospitato con grande generosità due serate incredibili" di festeggiamenti alle Bahamas come "regalo di nozze", sostenendo che non ci fosse alcuna motivazione politica.
Chi è l'oligarca russo
Kremlev è un personaggio noto tra gli ambienti del Cremlino: è stato recentemente insignito da Vladimir Putin dell'Ordine dell'Amicizia e lo ha accompagnato in Cina in una delegazione russa. Kremlev è il capo della Iba, l'International Boxing Association, un'organizzazione già al centro di scandali e finanziata da Gazprom, colosso statale russo dell'energia. I soldi per i festeggiamenti del matrimonio di Trump Jr. sono partiti proprio da una società legata all'Iba con sede a Dubai. Da oltre dieci anni Mosca cerca di influenzare la politica Usa. E, si sa, regalare grosse somme di denaro è il metodo preferito dei russi legati al Cremlino per comprare l'accesso a persone potenti. Come, appunto, il figlio di Donald Trump.