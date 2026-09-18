Secondo lo studio dell'Università di Cambridge, l'utilizzo dell'Intelligenza artificiale da parte dei militanti non sarebbe nato in modo spontaneo. Diversi ex comandanti hanno raccontato che istruttori collegati allo Stato Islamico avrebbero raggiunto le aree controllate da Iswap (Islamic State West Africa Province), la branca dell'Isis attiva nell'Africa occidentale, per insegnare ai quadri del gruppo come sfruttare chatbot e modelli linguistici avanzati. Le lezioni si sarebbero svolte in stanze allestite con laptop e proiettori, dove i comandanti venivano istruiti sia sull'utilizzo dei chatbot sia sui metodi per aggirarne le protezioni. Ai partecipanti sarebbero stati inoltre forniti computer dotati di software per la cifratura delle comunicazioni, account dedicati e abbonamenti a pagamento per diverse piattaforme di AI.