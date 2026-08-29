Per garantire la difesa del Paese, sono state mobilitate le forze armate e di sicurezza: a comunicarlo è stata la giunta militare al potere, il Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (Cnsp), che ha invitato la popolazione a mantenere "unità, vigilanza e sostegno" ai militari. "Le nostre forze di difesa e sicurezza sono mobilitate per la difesa della patria", ha scritto il Cnsp in un messaggio diffuso sui social.