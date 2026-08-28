Con la quinta ondata di caldo arriva anche la polvere del Sahara: ecco quanto durerà

Settembre si avvicina, ma non porterà via l'estate più calda di sempre: anche nelle prossime settimane, il nostro Paese dovrà fare i conti con l'ennesima ondata di calore, soprattutto al centro-sud, che porterà nuovamente i termometri oltre i 40 gradi. Il 29 agosto saranno cinque le città da bollino rosso, arancione per Napoli e Civitavecchia, in giallo Roma e altre 11 città. Oltre alle temperature sopra le medie, i cieli d'Italia saranno coperti dalla polvere che arriva dal deserto del Sahara fino al 31 agosto.