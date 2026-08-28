Con la quinta ondata di caldo arriva anche la polvere del Sahara: ecco quanto durerà

Settembre si avvicina, ma non porterà via l'estate più calda di sempre: anche nelle prossime settimane, il nostro Paese dovrà fare i conti con l'ennesima ondata di calore, soprattutto al centro-sud, che porterà nuovamente i termometri oltre i 40 gradi. Il 29 agosto saranno cinque le città da bollino rosso, arancione per Napoli e Civitavecchia, in giallo Roma e altre 11 città. Oltre alle temperature sopra le medie, i cieli d'Italia saranno coperti dalla polvere che arriva dal deserto del Sahara fino al 31 agosto.
Quinta ondata di calore, ecco quanto durerà
Secondo le attuali previsioni, le temperature dovrebbero rimanere sopra le medie stagionali fino a metà settembre. In particolare, fino alla fine del mese di agosto sarà il Sud a essere colpito duramente, con i termometri che raggiungeranno picchi oltre i 40 gradi. Al Nord ci sarà ancora instabilità con probabili giorni di maltempo, ma le temperature rimarranno ben sopra le medie stagionali.
La polvere del Sahara
Come si può osservare dalle immagini satellitari, una grande nube di polvere proveniente dal deserto del Sahara sta attraversando i cieli italiani. Le polveri sono trasportate dalle correnti meridionali che arrivano dall'Africa, proprio quelle che stanno provocando l'ennesima ondata di calore nel nostro Paese. Una volta in alta quota, il pulviscolo rimane sospeso nell'atmosfera fino a quando i venti non perdono intensità o la pioggia non lo trascina verso il suolo.
Paradossalmente, i granelli di polvere in quota "schermano" parte delle radiazioni solari dirette verso il suolo, diminuendo le temperature di un grado o due. Tuttavia, la nube crea un "effetto serra" che, trattenendo il calore nei bassi strati, impedisce il normale raffreddamento notturno. A partire dal 31 agosto, però, i venti cambieranno direzione verso est, spostando la nube e pulendo i cieli sopra la nostra penisola.
Le città più colpite
Saranno cinque le città da bollino rosso per il caldo nella giornata di sabato 29 agosto: Bari, Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria. Solo due, invece, le città contrassegnate dal bollino arancione nell'ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore diramato dal ministero della Salute: si tratta di Civitavecchia e Napoli. In giallo Roma e altre 11 città.