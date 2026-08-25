Il caldo e gli eccezionali deficit idrici hanno peggiorato le prospettive per le colture estive in gran parte dell'Europa occidentale e centrale, con riduzioni delle rese fino a perdite gravi e possibili fallimenti dei raccolti nelle aree più colpite. Emerge dall'ultimo bollettino del Centro comune di ricerca (Jrc) della Commissione Ue. Le previsioni di resa Ue delle colture estive sono state riviste al ribasso e fino al 14% sotto la media degli ultimi cinque anni. Impatti più gravi per Francia, Germania meridionale, Italia settentrionale e centrale, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Romania occidentale. In gran parte dell'Europa occidentale e centrale la disponibilità di foraggio rappresenta inoltre un problema, poiché il caldo persistente e la siccità hanno ridotto la disponibilità di pascoli e l'accumulo di biomassa. Nei Paesi del Benelux, in Slovenia e in Croazia, le condizioni di caldo e siccità hanno ridotto le aspettative di resa per le colture estive, in particolare per il mais.