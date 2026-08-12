Un caldo da paura e 20 giorni consecutivi di afa: è l'ondata di calore più lunga dell'estate
Nel bollettino del ministero della Salute è ancora "onda rossa". Il codice dell'allerta massima interesserà 19 città su 27 monitorate
Il caldo e le temperature da record continuano a scandire l'estate 2026. Ma le brutte notizie non sono finite qui: i giorni di afa non sono giunti alla fine e, secondo le previsioni, la quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. In quella data saranno almeno 20 i giorni consecutivi di afa con temperature al di sopra della media. Lo testimonia anche il numero di città da bollino rosso: oggi, 12 agosto, sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
L'effetto dell'anticiclone
Ha già battuto il record di durata rispetto altre ondate di calore che hanno segnato questa torrida estate, ma la quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto, con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi sopra la media. A separare le quattro ondate sono stati intervalli sempre più brevi, tutti elementi che suggeriscono scenari in cui estati così calde potranno diventare la normalità. Come mai? "L'anticiclone africano si è spostato più a Nord rispetto al passato", spiegano gli esperti.
Il bollino rosso
Nel bollettino del ministero della Salute è ancora "onda rossa". Secondo l'ultimo aggiornamento, il codice dell'allerta massima interesserà 19 città su 27 monitorate. Il bollino rosso è atteso a Bari, Bologna, Bolzano, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo.