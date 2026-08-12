Un caldo da paura e 20 giorni consecutivi di afa: è l'ondata di calore più lunga dell'estate

Il caldo e le temperature da record continuano a scandire l'estate 2026. Ma le brutte notizie non sono finite qui: i giorni di afa non sono giunti alla fine e, secondo le previsioni, la quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. In quella data saranno almeno 20 i giorni consecutivi di afa con temperature al di sopra della media. Lo testimonia anche il numero di città da bollino rosso: oggi, 12 agosto, sono 19 le città interessate dall'allerta massima.