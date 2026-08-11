Caldo record, boom di ombrelli da sole: trend estivo o funzionano davvero?

L'uso per la pioggia è arrivato molto più tardi, solo a partire dalla fine del Settecento, in Europa. L'ombrello, storicamente, è nato per riparare dal sole circa 4.000 anni fa, nell'antica Cina e in Egitto. Realizzato con foglie di palma e piume, simbolo di potere e alto rango, era infatti appannaggio di re, imperatori, nobili e persone molto ricche. L'abitudine di usare un parasole per proteggere la pelle e mantenerla non abbronzata era in auge tra le donne della classe nobiliare dell'antica Grecia e a Roma.