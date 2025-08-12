Il ventaglio: anti-caldo e low cost, è il "must have" dell'estate

Il ventaglio sta vivendo un vero e proprio revival in queste giornate di forte caldo. Pratico, economico, ecologico e glamour. Considerato - a torto - un accessorio demodé da anziane signore, è tornato in voga, utilissimo rimedio contro l'afa in città, sui mezzi pubblici, in spiaggia. Poco ingombrante, da tenere pronto in borsetta, è generalmente realizzato in carta, tessuto, legno o pizzo. Associato all'eleganza e alla raffinatezza, dà un tocco di stile a ogni look. Il "must" della sensualità? Spruzzarne la superficie con un po' del proprio profumo preferito. E sventolare dolcemente.