Il ventaglio: anti-caldo e low cost, è il "must have" dell'estate

In molte culture è considerato un simbolo di fortuna, potere, buon auspicio. La tradizione lo associa anche al mistero, a comunicazioni segrete, alla protezione. Utilizzato anche dagli uomini, nel corso dei secoli ha assunto anche funzioni sociali, politiche, militari. I ventagli più antichi risalgono all'antico Egitto. Sono, infatti, raffigurati anche sulle pareti della tomba di Tutankhamon. Realizzati con piume e adornati di pietre preziose, erano ritenuti oggetti di grande valore, simbolo di potere. Nell'antica Grecia, invece, venivano utilizzati nei templi, per allontanare gli insetti dagli altari dove venivano posizionate le offerte agli dei.
