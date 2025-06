Sandali estate 2025: gioiello, alti o flat, i modelli di tendenza

Resistono infradito e mule, i sandali senza cinturino che lasciano scoperto il tallone. In ascesa i flat, in stile “Mediterraneo chic”: comodi, versatili, perfetti anche in città. Il “must”? Quelli in corda. Vale, per tutti, un denominatore comune: si indossano bene con outfit eleganti ma anche in contesti meno formali con jeans, slip dress e abiti di lino, gonne jacquard.