Caldo e capelli: 3 hair look facili a prova di anticiclone africano

Altra tendenza sempre valida, ripresa già in passato dalle celebs, implica un vero e proprio trattamento di bellezza per i capelli. Lo "sleek look" consiste nel rendere la chioma liscissima e setosa, grazie all'impiego di prodotti haircare specifici: shampoo e balsamo disciplinanti e idratanti, spray liscianti, leviganti, anticrespo e termoprotettori, perché tra gli step è previsto anche il supporto della piastra. Se il caldo non permette di lasciare i capelli sciolti, possono essere raccolti in uno chignon stretto e una coda ma rigorosamente ordinati, dal tocco quasi grafico.



Il "wet look" - Altro grande classico che si ripropone è l'effetto bagnato. Di sicuro impatto e perfetto per chi vuole osare, esalta i lineamenti, dona un aspetto sensuale e audace. Una volta lavati i capelli, si passa allo styling: la chioma si porta all'indietro e può essere modellata con il pettine per avere più regolarità o anche solo con le dita. Fondamentale è un buon prodotto per il fissaggio, il gel o un siero. Per il tocco finale, un colpo di phon.