Caldo e capelli: 3 hair look facili a prova di anticiclone africano

Chic e fai-da-te, gli spunti dalle acconciature realizzate dagli hair stylist alle sfilate di moda per questa estate

08 Ago 2025 - 00:00
Capelli estate 2025, i look easy chic da copiare agli hair stylist delle sfilate: Saint Laurent, Tory Burch, Zomer © Catwalk Pictures

Capelli estate 2025, i look easy chic da copiare agli hair stylist delle sfilate: Saint Laurent, Tory Burch, Zomer © Catwalk Pictures

Cosa fa il caldo ai capelli? Assieme all'umidità, li disdrata e li rende secchi, opachi e fragili. Il ritorno dell'anticiclone africano sull'Italia segna anche uno dei momenti in cui le chiome risentono maggiormente dello stress, al mare come in città. Vediamo, allora, cosa fare per preservare la loro salute e bellezza e qualche idea per hair look facili, veloci, freschi e da realizzare da sole traendo spunto dalle acconciature realizzate dagli hair stylist alle sfilate di moda per l'estate 2025.   

Come gestire i capelli con il caldo?

 Tra i suggerimenti utili, c'è quello di lavare i capelli con acqua fredda, evitando - se possibile - di asciugarli con phon, piastre e altri strumenti di styling. Tra le buone abitudini da seguire, c'è anche quella di applicare su tutte le lunghezze una maschera a idratazione intensa dopo lo shampoo. È anche importante utilizzare uno spray protettivo anti UV, per proteggerli dai raggi solari forti. 

La frangia "wispy" di Monica Bellucci

La frangia "wispy" di Monica Bellucci: come replicarla e a chi sta bene

Gli hair look pratici e chic anche quando fa caldo: chignon e "ponty tail"

 Anche se estate e capelli sembrano andare poco d'accordo, averli in ordine si può. Alto o basso, ordinato o scomposto. Lo chignon è sicuramente tra gli hair look a cui ricorrere in questo periodo. Pratico e adatto a ogni viso, è perfetto se ben eseguito per serate speciali ed eventi formali. L'alternativa per avere comunque capelli raccolti, è di legarli in una "pony tail". La classica coda di cavallo, alta o bassa, dà un tocco sbarazzino, senso di freschezza e si presta a ogni occasione, dalle giornate in spiaggia agli aperitivi serali. 

Lo "sleek look"

 Altra tendenza sempre valida, ripresa già in passato dalle celebs, implica un vero e proprio trattamento di bellezza per i capelli. Lo "sleek look" consiste nel rendere la chioma liscissima e setosa, grazie all'impiego di prodotti haircare specifici: shampoo e balsamo disciplinanti e idratanti, spray liscianti, leviganti, anticrespo e termoprotettori, perché tra gli step è previsto anche il supporto della piastra. Se il caldo non permette di lasciare i capelli sciolti, possono essere raccolti in uno chignon stretto e una coda ma rigorosamente ordinati, dal tocco quasi grafico. 

Il "wet look"Altro grande classico che si ripropone è l'effetto bagnato. Di sicuro impatto e perfetto per chi vuole osare, esalta i lineamenti, dona un aspetto sensuale e audace. Una volta lavati i capelli, si passa allo styling: la chioma si porta all'indietro e può essere modellata con il pettine per avere più regolarità o anche solo con le dita. Fondamentale è un buon prodotto per il fissaggio, il gel o un siero. Per il tocco finale, un colpo di phon.

