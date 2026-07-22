DI NECESSITÀ, VIRTÙ

Tank dress, l'abito canotta anti caldo è la tendenza dell'estate 2026

Parente stretto dello slip dress, amatissimo dalle celebs, è versatile, facile da abbinare e catapulta negli anni Novanta

22 Lug 2026 - 22:14
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Elisabetta Canalis in canotta © IPA

Elisabetta Canalis in canotta © IPA

Di necessità, virtù. L'abito canotta - o tank dress - sta andando alla grande in questa estate 2026 segnata dalle ondate di super caldo. Le passerelle lo avevano in un certo senso anticipato, rilanciando un modello che anno dopo anno viene riproposto, reinterpretato, attualizzato. 

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Tank dress, l'abito canotta per combattere il caldo

 Versatile e facile da abbinare, arriva direttamente dagli anni Novanta ed è parente strettissimo dello slip dress, l'abito scivolato con le bretelle molto amato da star e celebs. Capo basic del guardaroba, consiste fondamentalmente in una canotta allungata - mini, midi o maxi, fino alle caviglie -, che segue il corpo senza costringerlo. In maglia, jersey, lino, seta o cotone, passa dal look da spiaggia al minimalismo chic. Ha scollatura a V, arrotondata, squadrata o all'americana. Fa da base perfetta per accessori che danno personalità al look, come maxi collane e bracciali bangle. Si indossa con infradito, sandali flat e con il tacco o gioiello, ballerine.

Tank dress, l'abito canotta easy look dell'estate 2026

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© Catwalk Pictures | Tank dress, l'abito canotta easy look dell'estate 2026. Dalle sfilate: Emporio Armani
© Catwalk Pictures | Tank dress, l'abito canotta easy look dell'estate 2026. Dalle sfilate: Emporio Armani
© Catwalk Pictures | Tank dress, l'abito canotta easy look dell'estate 2026. Dalle sfilate: Emporio Armani

© Catwalk Pictures | Tank dress, l'abito canotta easy look dell'estate 2026. Dalle sfilate: Emporio Armani

© Catwalk Pictures | Tank dress, l'abito canotta easy look dell'estate 2026. Dalle sfilate: Emporio Armani

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