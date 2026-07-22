Tank dress, l'abito canotta anti caldo è la tendenza dell'estate 2026

Versatile e facile da abbinare, arriva direttamente dagli anni Novanta ed è parente strettissimo dello slip dress, l'abito scivolato con le bretelle molto amato da star e celebs. Capo basic del guardaroba, consiste fondamentalmente in una canotta allungata - mini, midi o maxi, fino alle caviglie -, che segue il corpo senza costringerlo. In maglia, jersey, lino, seta o cotone, passa dal look da spiaggia al minimalismo chic. Ha scollatura a V, arrotondata, squadrata o all'americana. Fa da base perfetta per accessori che danno personalità al look, come maxi collane e bracciali bangle. Si indossa con infradito, sandali flat e con il tacco o gioiello, ballerine.