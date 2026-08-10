A PROVA DI ONDATE

La beauty routine rinfrescante da copiare alle star che dà sollievo dal caldo

Per chi parte e per chi resta, qualche consiglio per trarre beneficio dalla skincare estiva alle prese con le temperature da record

10 Ago 2026 - 00:00
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Hailey Bieber, Kylie Jenner e Gigi Hadid in tre scatti dai loro account ufficiali su Instagram © Instagram

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Anche con il caldo record delle ultime settimane, la corretta skincare non va in vacanza. Cambia e si adatta alle esigenze della pelle alle prese con ondate di calore sempre più durature e con temperature oltre i limiti della sopportazione. Entrano così in gioco nuove texture e formulazioni ad hoc pensate per far fronte a questa estate 2026, soprattutto per chi non può spostarsi dove il clima è più fresco. 

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Caldo e beauty routine, le strategie per sentirsi meglio

 La prima soluzione è, in assoluto, la più semplice e consiste nel lavarsi il viso con acqua fredda. Questo consente la riattivazione della microcircolazione, riduce gonfiori, ristagno di liquidi, restringe i pori, dando una sensazione di maggior compattezza. Sì alle maschere peel off effetto crio, che donano benessere e "risvegliano", e a quelle riutilizzabili che si tengono in freezer, come anche i roller, perfetti da passare anche sul resto del corpo. Tuttavia, a fare davvero la differenza sono le texture dei prodotti, più leggere rispetto a quelle della skincare "tradizionale", da riservare al resto dell'anno. Via libera, quindi, alle formule in gel e sorbetto, che si assorbono rapidamente. 

© IPA

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La beauty routine fresca: i trucchi "fai da te"

 C'è poi un rimedio "casalingo" sempre valido: quello di conservare acque micellari, sieri e creme in frigo. Applicarli freddi offre senza dubbio un immediato sollievo. La cosa vale in particolare per i contorno occhi, specialmente nella variante roll on con applicatore in metallo, che vedono così amplificata la loro azione decongestionante su borse e occhiaie, e per i patch. Agenti crio-refrigeranti vanno alla grande anche per i balsami labbra. Altro "tip" utile, potrebbe essere quello di avere sempre con sé una mist, una bruma rinfrescante, idratante e rigenerante, per dare sollievo immediato alla pelle del viso accaldata o disidratata anche dal condizionatore. Perfetta anche sopra il make up. 

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