La beauty routine rinfrescante da copiare alle star che dà sollievo dal caldo

La prima soluzione è, in assoluto, la più semplice e consiste nel lavarsi il viso con acqua fredda. Questo consente la riattivazione della microcircolazione, riduce gonfiori, ristagno di liquidi, restringe i pori, dando una sensazione di maggior compattezza. Sì alle maschere peel off effetto crio, che donano benessere e "risvegliano", e a quelle riutilizzabili che si tengono in freezer, come anche i roller, perfetti da passare anche sul resto del corpo. Tuttavia, a fare davvero la differenza sono le texture dei prodotti, più leggere rispetto a quelle della skincare "tradizionale", da riservare al resto dell'anno. Via libera, quindi, alle formule in gel e sorbetto, che si assorbono rapidamente.