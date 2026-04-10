Office air theory, come difendersi se l'aria dell'ufficio imbruttisce
Trucco, pelle e capelli messi alla prova dalla vita da scrivania. Su TikTok pioggia di video dedicati all'aspetto estetico prima e dopo l'entrata al lavoro
Anne Hathaway e Meryl Streep (di spalle) in una scena del film "Il Diavolo veste Prada 2", in uscita al cinema © IPA
Troppo secca o troppo umida. In ufficio il benessere è determinato anche dalla qualità dell'aria. Sui social, e in particolare su TikTok, diversi video documentano le ricadute su make up e capelli prima e dopo l'entrata al lavoro. La parola chiave è "office air" ed ecco qualche rimedio per fronteggiarla dal punto di vista estetico ma non solo.
Vita da ufficio, quali sono i sintomi dell'office air?
Trucco rovinato, zona T lucida, pelle secca, labbra screpolate, capelli crespi e spenti. Gli effetti della "office air" impattano soprattutto sul lato estetico ma non solo. La causa risiederebbe negli scarsi livelli di umidità nell'aria, sia durante l'inverno con i riscaldamenti accesi, sia in estate con l'aria condizionata. Inoltre, la presenza di tante persone in uno spazio condiviso contribuisce a far aumentare i livelli di anidride carbonica. Ma non è tutto: una ventilazione non adeguata, così come l'assenza di ricambio dell'aria, influisce anche sulla sensazione di stanchezza, sulla perdita della concentrazione, quindi sulla produttività generale, sull'umore, sull'insorgenza di malesseri come il mal di testa. Aumentano pure infiammazioni generalizzate, irritazioni e proliferazioni di batteri e malattie respiratorie.
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Meryl Streep in una scena del film "Il Diavolo veste Prada 2", in uscita al cinema
Come migliorare la qualità dell'aria in un ufficio?
Mantenere la giusta umidità nell'ambiente di lavoro è fondamentale, così come aprire le finestre regolarmente e favorire il ricambio dell'aria, organizzare pulizie regolari e la sostituzione periodica dei filtri degli impianti di condizionamento, aggiungere qualche pianta d'appartamento.
Office air, i rimedi beauty
Per fronteggiare il decadimento da ufficio è altrettanto importante idratarsi il più possibile, bevendo molta acqua. Per contrastare la secchezza della pelle è possibile vaporizzare acqua termale sul viso, applicare una crema idratante sulle mani e un balsamo per prevenire la secchezza sulle labbra. Anche l'olio per capelli gioca un ruolo tra i rimedi beauty: nutre, lucida e disciplina.
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Ancora una scena tratta dal film "Il Diavolo veste Prada 2", in uscita al cinema