Office air theory, come difendersi se l'aria dell'ufficio imbruttisce

Trucco rovinato, zona T lucida, pelle secca, labbra screpolate, capelli crespi e spenti. Gli effetti della "office air" impattano soprattutto sul lato estetico ma non solo. La causa risiederebbe negli scarsi livelli di umidità nell'aria, sia durante l'inverno con i riscaldamenti accesi, sia in estate con l'aria condizionata. Inoltre, la presenza di tante persone in uno spazio condiviso contribuisce a far aumentare i livelli di anidride carbonica. Ma non è tutto: una ventilazione non adeguata, così come l'assenza di ricambio dell'aria, influisce anche sulla sensazione di stanchezza, sulla perdita della concentrazione, quindi sulla produttività generale, sull'umore, sull'insorgenza di malesseri come il mal di testa. Aumentano pure infiammazioni generalizzate, irritazioni e proliferazioni di batteri e malattie respiratorie.