Kaia Gerber incanta in tubino nero: le regole di stile anche con il caldo

Con l'impennata delle temperature, la vera sfida è non cedere alla sciatteria. L'eleganza estiva inizia, infatti, dalla freschezza: sì a tessuti naturali e traspiranti, come cotone leggero, lino, canapa e seta, che - a differenza di quelli sintetici - evitano anche l'insorgenza di cattivi odori. Tra le regole d'oro, c'è anche quella di prediligere capi dalle forme ampie e fluide, che non costringono il corpo e ne assecondano i movimenti. Sì a pantaloni palazzo, larghi ma definiti in vita, abiti chemisier, gonne longuette, bermuda sartoriali. In città la pelle esposta va comunque dosata: da evitare quindi gli shorts inguinali, biancheria intima e reggiseni a vista, costumi da bagno che spuntano dalle camicie o portati come top.