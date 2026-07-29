Kaia Gerber incanta in tubino nero: le regole di stile anche con il caldo

Illumina, sta bene con tutto, riflette il calore: il bianco è assolutamente un "must have" e nei giorni più caldi diventa insostituibile. Via libera al panna e alle altre tonalità neutre, come il sabbia e il beige. Aiutano a riflettere la luce anche i colori pastello, come rosa chiaro, verde menta e azzurro. Sconsigliati gli scuri: il nero, in primis, perché assorbe e "trattiene" la luce solare, il verde profondo, blu navy e marrone.