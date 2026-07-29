CHIC ED ESSENZIALE

Kaia Gerber incanta in tubino nero: le regole di stile anche con il caldo

La semplicità irresistibile dell'eleganza e come vestirsi con le temperature roventi della nuova ondata di calore

29 Lug 2026 - 23:10
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Kaia Gerber in tubino nero a New York per la promozione di "The Shards", la nuova serie che la vede tra i protagonisti tratta dal romanzo di Bret Easton Ellis © IPA

Kaia Gerber in tubino nero a New York per la promozione di "The Shards", la nuova serie che la vede tra i protagonisti tratta dal romanzo di Bret Easton Ellis © IPA

Kaia Gerber è la dimostrazione di come il tubino nero non conosca stagione. Nell'anno in cui questo evergreen della moda spegne le sue (prime) cento candeline, la top model - figlia a sua volta della supermodella Cindy Crawford - ha scelto infatti di indossare un little black dress per la presentazione newyorchese di una nuova serie tv che la vede tra i protagonisti.   

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Kaia Gerber in tubino nero: il look easy chic da copiare

 Elegante ed essenziale. Dalle strade di New York ai social, la 24enne modella e attrice ha catalizzato l'attenzione con un outfit senza tempo, dalle linee essenziali. Scollo a barchetta e lunghezza appena sotto il ginocchio, il tubino nero è la prova inconfutabile di come la semplicità possa essere irresistibilmente chic. Una lezione di stile di cui fare tesoro soprattutto alle prese con una nuova ondata di caldo record

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Eleganza estiva: come vestirsi quando fa caldo

 Con l'impennata delle temperature, la vera sfida è non cedere alla sciatteria. L'eleganza estiva inizia, infatti, dalla freschezza: sì a tessuti naturali e traspiranti, come cotone leggero, lino, canapa e seta, che - a differenza di quelli sintetici - evitano anche l'insorgenza di cattivi odori. Tra le regole d'oro, c'è anche quella di prediligere capi dalle forme ampie e fluide, che non costringono il corpo e ne assecondano i movimenti. Sì a pantaloni palazzo, larghi ma definiti in vita, abiti chemisier, gonne longuette, bermuda sartoriali. In città la pelle esposta va comunque dosata: da evitare quindi gli shorts inguinali, biancheria intima e reggiseni a vista, costumi da bagno che spuntano dalle camicie o portati come top. 

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Quali sono i colori migliori per combattere il caldo?

 Illumina, sta bene con tutto, riflette il calore: il bianco è assolutamente un "must have" e nei giorni più caldi diventa insostituibile. Via libera al panna e alle altre tonalità neutre, come il sabbia e il beige. Aiutano a riflettere la luce anche i colori pastello, come rosa chiaro, verde menta e azzurro. Sconsigliati gli scuri: il nero, in primis, perché assorbe e "trattiene" la luce solare, il verde profondo, blu navy e marrone.

Moda estate 2026, i costumi da bagno da indossare anche in città

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© Catwalk Pictures | Moda estate 2026, i costumi da bagno da indossare anche in città: Courrèges
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